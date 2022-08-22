The Washington Times: ВМС США столкнулись с более страшной угрозой, чем Россия и Китай

Пентагон объявляет своими соперниками Китай и Россию, однако у Военно-морских сил США есть куда более страшный враг — ржавчина. Об этом заявил журналист Майк Гленн в статье для американской газеты The Washington Times.

"Пентагон заклеймил Китай "постоянным соперником", а Россию — "острой угрозой", но, кажется, ВМС США столкнулись с ещё более грозным и коварным вызовом — ржавчиной. Некоторые даже опасаются, что ржавчина выигрывает эту войну", — написал обозреватель.

По его словам, в море был замечен ржавый эсминец, который бросил тень на ВМС США. Несмотря на миллиардные вложения, флоту не удаётся победить коррозию, и потому многие переживают за прочность и безопасность американских кораблей. Капитан ВМС в отставке Карл Шустер отметил, что ржавчина — это не только косметическая проблема. Она может нанести серьёзный вред судну, снизив его прочность почти на треть.

Эксперты считают, что в проблемах флота США виноваты экоактивисты, которые выступают против методов профилактики коррозии. На состоянии кораблей сказалась и пандемия коронавируса, из-за которой многие суда долгое время не ремонтировались.