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22 августа, 14:56

Молдавия вновь попросила у России отсрочку на оплату газа

"Молдовагаз" попросила у "Газпрома" отсрочку для выплаты аванса за август

Молдавская энергетическая компания "Молдовагаз" вновь попросила у "Газпрома" отсрочку по оплате авансовых платежей за август. Об этом сообщил РИА "Новости" глава компании Вадим Чебан.

"Июль закрыли, по авансу августа попросили отсрочку", — сказал он и добавил, что предприятие пока не получило ответ на эту просьбу.

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Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что у страны нет альтернативы российскому газу, потому что закупка топлива на рынке обойдётся гораздо дороже. При этом у России Кишинёв будет закупать газ в августе по цене 1458 долларов за тысячу кубометров, это почти на 480 долларов больше, чем в июле (980 долларов). Позднее компания "Молдовагаз" попросила отсрочить выплату аванса за поставки, поскольку не сможет совершить выплату "Газпрому" в августе.

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ТАСС / Вениамин Демидецкий

Оксана Попова

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