Молдавия вновь попросила у России отсрочку на оплату газа

Молдавская энергетическая компания "Молдовагаз" вновь попросила у "Газпрома" отсрочку по оплате авансовых платежей за август. Об этом сообщил РИА "Новости" глава компании Вадим Чебан.

"Июль закрыли, по авансу августа попросили отсрочку", — сказал он и добавил, что предприятие пока не получило ответ на эту просьбу.