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22 августа, 14:47

Росгвардия и СК РФ проверят охрану фестиваля "Традиция", где Дугиной подложили бомбу

Хинштейн сообщил, что после убийства Дугиной силовики проверят охрану фестиваля "Традиция"

Росгвардецы вместе с сотрудниками Следственного комитета РФ проверят охрану фестиваля "Традиция", где, по предварительным данным, на парковке украинские националисты установили взрывчатку на автомобиль погибшей журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Росгвардия совместно со Следственным комитетом РФ проведёт проверку охранных структур, обеспечивавших порядок и безопасность на фестивале "Традиция", где террористы заложили взрывчатку под машину Дарьи Дугиной", — написал депутат в телеграм-канале.

Он уточнил, что проверка будет проведена в отношении частных охранных организаций "Комкон-Безопасность" и "Феникс".

Возле машины Дарьи Дугиной перед взрывом произошёл подозрительный случай

Возле машины Дарьи Дугиной перед взрывом произошёл подозрительный случай

Лайф напоминает, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а затем попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии.

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LIFE

Александра Васильева

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