Росгвардия и СК РФ проверят охрану фестиваля "Традиция", где Дугиной подложили бомбу

Росгвардецы вместе с сотрудниками Следственного комитета РФ проверят охрану фестиваля "Традиция", где, по предварительным данным, на парковке украинские националисты установили взрывчатку на автомобиль погибшей журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Росгвардия совместно со Следственным комитетом РФ проведёт проверку охранных структур, обеспечивавших порядок и безопасность на фестивале "Традиция", где террористы заложили взрывчатку под машину Дарьи Дугиной", — написал депутат в телеграм-канале.