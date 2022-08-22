В Петербурге депутат "заминировал" самолёт, чтобы успеть на рейс в Самару

Депутат Куркиёкского сельского поселения Михаил Баев собирался с сыном полететь в Самару, однако в назначенный день чиновник понял, что не успевает на рейс. Чтобы как-то задержать самолёт, Баев решил пойти на хитрость: он позвонил в полицию и сообщил, что борт заминирован. Однако в результате он не только никуда не улетел, но и был приглашён в отдел МВД.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, депутат с 16-летним сыном должен был вылететь из петербургского аэропорта "Пулково" на лайнере Smartavia. Когда Баев сообщил о "минировании" самолёта, сотрудники авиакомпании и силовики оперативно осмотрели борт и определили, что никакой взрывчатки там нет. Пассажиры смогли вовремя покинуть аэродром, а депутат с сыном остались на земле. Их задержали на территории аэропорта и увезли в отдел полиции.