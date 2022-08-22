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22 августа, 14:34

Военнослужащие ЮВО и юнармейцы отметили День флага в Ростове-на-Дону

<p>Юнармейцы Ростовской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mod_russia/19005" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство обороны РФ</a></p>

Юнармейцы Ростовской области. Обложка © t.me / Министерство обороны РФ

День государственного флага Российской Федерации встречают масштабными и яркими флешмобами по всей стране, а участие в них принимают и взрослые, и дети. В Ростове-на-Дону к акции присоединились более двухсот юнармейцев, а компанию им составили военнослужащие Южного военного округа и представители молодёжных и ветеранских организаций.

Как рассказали в Министерстве обороны РФ, мероприятие прошло перед мультимедийным комплексом "Россия – моя история", где был торжественно поднят триколор. Участники акции развернули полотнище флага, а гости праздника дружно исполнили песню "Вперёд, Россия!". Всего в торжественный день в Ростове пройдёт более пятисот праздничных мероприятий.

  • День флага в Ростовской области. Фото © t.me / Министерство обороны РФ
    День флага в Ростовской области. Фото © t.me / Министерство обороны РФ
  • День флага в Ростовской области. Фото © t.me / Министерство обороны РФ
    День флага в Ростовской области. Фото © t.me / Министерство обороны РФ
  • День флага в Ростовской области. Фото © t.me / Министерство обороны РФ
    День флага в Ростовской области. Фото © t.me / Министерство обороны РФ
  • День флага в Ростовской области. Фото © t.me / Министерство обороны РФ
    День флага в Ростовской области. Фото © t.me / Министерство обороны РФ

День флага в Ростовской области. Фото © t.me / Министерство обороны РФ

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На Поклонной горе в Москве развернули самый большой российский флаг

На Поклонной горе в Москве развернули самый большой российский флаг

Все регионы страны поддержали памятные мероприятия по случаю празднования Дня Государственного флага. В Москве сотни автомобилей вышли на автопробег в честь праздника, а жители Норильска совместно с представителями "Молодой гвардии Единой России" собственноручно сшили российский флаг размером 22 на 14 метров. Кроме того, жители Казани создали флаг России из собственных селфи.

Оксана Попова

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