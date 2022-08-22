Военнослужащие ЮВО и юнармейцы отметили День флага в Ростове-на-Дону

День государственного флага Российской Федерации встречают масштабными и яркими флешмобами по всей стране, а участие в них принимают и взрослые, и дети. В Ростове-на-Дону к акции присоединились более двухсот юнармейцев, а компанию им составили военнослужащие Южного военного округа и представители молодёжных и ветеранских организаций.