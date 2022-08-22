Жители Норильска одними из первых поддержали акции в честь Дня флага России

Сегодня по всей стране проходят мероприятия и акции, посвящённые Дню Государственного флага Российской Федерации. К празднованию одним из первых присоединился и Норильск, где активные жители сами сшили государственный символ. Об этом сообщили в городской администрации.

Флешмоб в честь Дня флага. Видео © Администрация Норильска

Неравнодушные жители совместно с представителями "Молодой гвардии Единой России" собственноручно сшили российский флаг размером 22 на 14 метров. И сегодня, в день праздника, триколор развернули на городском стадионе.

Хореографическую композицию, которая включала в себя элементы специальной военной операции — Z, O, V, — поставил руководитель ансамбля народного танца "Оганер" Владимир Фролочкин. А Управление по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике норильской администрации оказало содействие в проведении акции.