Качество воздуха в окутанной смогом Москве остаётся в пределах нормы

В некоторых районах Москвы благодаря переносу воздушных масс запах гари рассеется. Однако лесные пожары в регионах продолжаются, поэтому дымка, окутавшая утром столицу, может вернуться. При этом превышения предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц в воздухе специалисты не зафиксировали. Об этом Лайфу рассказал директор ГПБУ "Мосэкомониторинг" Полина Захарова.

"В ночные часы и ранним утром из-за переноса воздушных масс, ослабления условий рассеивания в отдельных районах города ощущался более сильный запах гари от очагов ландшафтных пожаров в соседних областях. В настоящее время условия рассеивания улучшаются, однако перенос воздушных масс от очагов пожаров сохраняется. В отдельных районах по-прежнему может ощущаться запах гари", — сказала Захарова.