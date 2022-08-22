НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 августа, 07:32

Качество воздуха в окутанной смогом Москве остаётся в пределах нормы

В Мосэкомониторинге сообщили, что качество воздуха в Москве остаётся в пределах нормы

В некоторых районах Москвы благодаря переносу воздушных масс запах гари рассеется. Однако лесные пожары в регионах продолжаются, поэтому дымка, окутавшая утром столицу, может вернуться. При этом превышения предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц в воздухе специалисты не зафиксировали. Об этом Лайфу рассказал директор ГПБУ "Мосэкомониторинг" Полина Захарова.

"В ночные часы и ранним утром из-за переноса воздушных масс, ослабления условий рассеивания в отдельных районах города ощущался более сильный запах гари от очагов ландшафтных пожаров в соседних областях. В настоящее время условия рассеивания улучшаются, однако перенос воздушных масс от очагов пожаров сохраняется. В отдельных районах по-прежнему может ощущаться запах гари", сказала Захарова.

Дымка и резкий запах гари: Улицы Москвы снова окутал смог от лесных пожаров

Дымка и резкий запах гари: Улицы Москвы снова окутал смог от лесных пожаров

Напомним, сильный запах гари жители районов юга и юго-запада Москвы почувствовали ещё утром 17 августа. Местами был виден лёгкий смог. Ранее Лайф показывал то самое возгорание, дым от которого накрыл столицу. Москва отправила пожарных и технику для помощи в тушении огня в Рязанской области. Мэр города Сергей Собянин заявил об усилении контроля за пожарной ситуацией в столице.

Обложка ©

ТАСС / Терещенко Михаил

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров