Качество воздуха в окутанной смогом Москве остаётся в пределах нормы
В Мосэкомониторинге сообщили, что качество воздуха в Москве остаётся в пределах нормы
В некоторых районах Москвы благодаря переносу воздушных масс запах гари рассеется. Однако лесные пожары в регионах продолжаются, поэтому дымка, окутавшая утром столицу, может вернуться. При этом превышения предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц в воздухе специалисты не зафиксировали. Об этом Лайфу рассказал директор ГПБУ "Мосэкомониторинг" Полина Захарова.
"В ночные часы и ранним утром из-за переноса воздушных масс, ослабления условий рассеивания в отдельных районах города ощущался более сильный запах гари от очагов ландшафтных пожаров в соседних областях. В настоящее время условия рассеивания улучшаются, однако перенос воздушных масс от очагов пожаров сохраняется. В отдельных районах по-прежнему может ощущаться запах гари", — сказала Захарова.
Напомним, сильный запах гари жители районов юга и юго-запада Москвы почувствовали ещё утром 17 августа. Местами был виден лёгкий смог. Ранее Лайф показывал то самое возгорание, дым от которого накрыл столицу. Москва отправила пожарных и технику для помощи в тушении огня в Рязанской области. Мэр города Сергей Собянин заявил об усилении контроля за пожарной ситуацией в столице.
ТАСС / Терещенко Михаил