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22 августа, 07:21

Шольц отправился в Канаду в поисках замены важного российского сырья

Шольц объявил о планах договориться с Канадой о замене российского сырья

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Канаду собирается договориться о поставках в Германию "важного сырья", которое страна не может импортировать из России. Глава немецкого кабмина объявил об этом по прибытии в Монреаль, сообщает DPA.

"Страна [Канада] обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, как и Россия, с той лишь разницей, что это надёжная демократия. Таким образом мы открываем для себя новые сферы сотрудничества. Мы хотим тесно взаимодействовать, особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зелёного водорода", — заявил Шольц журналистам.

Немецкий канцлер отметил намерение подписать соглашение о тесной кооперации по производству и транспортировке зелёного водорода. Также во время визита он собирается обговорить вопрос поставок сжиженного природного газа и таких минералов и металлов, как никель, кобальт, литий и графит в Германию.

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Ранее заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что запуск "Северного потока – 2" не стоит на повестке дня. По его словам, у России нет никаких препятствий для выполнения своих контрактных обязательств по поставкам газа в Европу.

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Shutterstock

Андрей Бражников

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