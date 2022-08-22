СКР возбудил дело по факту захвата заложников заключёнными в кемеровском СИЗО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту захвата заключёнными заложников в СИЗО Кемерова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 206 УК РФ "Захват или удержание лица в качестве заложника, совершённые в отношении двух и более лиц", — рассказали в СКР.