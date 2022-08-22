СКР возбудил дело по факту захвата заложников заключёнными в кемеровском СИЗО
Ситуация около СИЗО в Кемерове, где заключённые взяли в заложники сотрудников исправительного учреждения. Обложка © ТАСС / Максим Киселёв
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту захвата заключёнными заложников в СИЗО Кемерова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 206 УК РФ "Захват или удержание лица в качестве заложника, совершённые в отношении двух и более лиц", — рассказали в СКР.
По версии следствия, арестованные, находящиеся в СИЗО-1, взяли в заложники трёх сотрудников, после чего потребовали выдать им мобильные телефоны, наркотики и сигареты, а также настаивали на встрече с руководством ФСИН России.
Напомним, вчера в кемеровском СИЗО № 1 около девяти вечера во время вечернего обхода заключённые взяли в заложники трёх конвоиров. Одного они позже отпустили и выдвинули требования. После переговоров с преступниками сотрудников исправительного учреждения отпустили "в ходе проведения специального мероприятия, необходимого при данных обстоятельствах". Никто из них не пострадал.