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22 августа, 06:51

Цена на газ в Европе впервые с начала марта поднялась выше $2800

Стоимость газа в Европе впервые с начала марта превысила 2800 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Выросла цена и сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах. Сегодня утром она составила 2862 доллара за тысячу кубометров. Общий рост стоимости голубого топлива, усилившийся на фоне сообщений о приостановке поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток", составил почти 13%.

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Напомним, ранее стало известно, что единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — будет остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. По мнению депутата Валерия Селезнёва, на этом фоне цены на газ в Европе могут вырасти до $5000.

Обложка ©

Unsplash

Александра Васильева

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