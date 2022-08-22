Цена на газ в Европе впервые с начала марта поднялась выше $2800

Стоимость газа в Европе впервые с начала марта превысила 2800 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Выросла цена и сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах. Сегодня утром она составила 2862 доллара за тысячу кубометров. Общий рост стоимости голубого топлива, усилившийся на фоне сообщений о приостановке поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток", составил почти 13%.