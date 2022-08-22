НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 августа, 06:36

В Донецке оцепили территорию у гипермаркета "Сигма", слышны звуки взрывов

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в эти минуты территория вблизи гипермаркета "Сигма" в городе оцеплена. По его словам, на месте работают спецслужбы. Других подробностей он не привёл.

Обстановка в Донецке. Видео © t.me / Inside 🅉 Donetsk

"Территория вблизи гипермаркета "Сигма" (бывший "Ашан") оцеплена. Работают спецслужбы", — написал он в телеграм-канале.

Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, на территории вблизи торговой точки раздаются взрывы. Также виден и очаг возгорания на данном участке. Однако, что именно горит, пока не известно.

ВСУ нанесли удары по Донецку снарядами натовского калибра

ВСУ нанесли удары по Донецку снарядами натовского калибра

Ранее в Минобороны сообщили, что союзные войска полностью взяли под контроль населённый пункт Пески в ДНР и осталось лишь зачистить его. Именно из посёлка велось большинство обстрелов Донецка, а сам он был превращён ВСУ в мощный укрепрайон.

Обложка ©

t.me / Inside 🅉 Donetsk

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров