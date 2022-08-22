В Донецке оцепили территорию у гипермаркета "Сигма", слышны звуки взрывов

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в эти минуты территория вблизи гипермаркета "Сигма" в городе оцеплена. По его словам, на месте работают спецслужбы. Других подробностей он не привёл.

Обстановка в Донецке. Видео © t.me / Inside 🅉 Donetsk

"Территория вблизи гипермаркета "Сигма" (бывший "Ашан") оцеплена. Работают спецслужбы", — написал он в телеграм-канале.

Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, на территории вблизи торговой точки раздаются взрывы. Также виден и очаг возгорания на данном участке. Однако, что именно горит, пока не известно.