В Донецке оцепили территорию у гипермаркета "Сигма", слышны звуки взрывов
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в эти минуты территория вблизи гипермаркета "Сигма" в городе оцеплена. По его словам, на месте работают спецслужбы. Других подробностей он не привёл.
Обстановка в Донецке. Видео © t.me / Inside 🅉 Donetsk
"Территория вблизи гипермаркета "Сигма" (бывший "Ашан") оцеплена. Работают спецслужбы", — написал он в телеграм-канале.
Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, на территории вблизи торговой точки раздаются взрывы. Также виден и очаг возгорания на данном участке. Однако, что именно горит, пока не известно.
Ранее в Минобороны сообщили, что союзные войска полностью взяли под контроль населённый пункт Пески в ДНР и осталось лишь зачистить его. Именно из посёлка велось большинство обстрелов Донецка, а сам он был превращён ВСУ в мощный укрепрайон.
t.me / Inside 🅉 Donetsk