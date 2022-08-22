Молния убила альпиниста во время соревнований по восхождению в горы

В северной части Греции во время соревнований в группу альпинистов ударила молния. В результате один из спортсменов погиб, другой был серьёзно ранен. Пострадавшего доставили в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжёлое. О трагическом инциденте сообщило местное общественное телевидение ERT.

По его данным, в соревнованиях участвовало 55 спортсменов, они должны были за 12 часов пройти 36,7 километра, посетив вершины шести самых высоких гор Фалакро. Во время ночного восхождения внезапно ухудшилась погода, началась гроза. До финиша оставалось совсем немного, когда в группу из четырёх альпинистов ударила молния. 55-летний спортсмен погиб, ещё один получил травмы. Чтобы доставить пострадавшего в больницу, потребовалась помощь спасателей и пожарных. На вертолёте они доставили мужчину в аэропорт, откуда его забрала бригада скорой помощи.