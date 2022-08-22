Бомба в машине Дугиной могла сдетонировать после звонка с обезличенного телефона
Mash: Машину Дугиной могли взорвать при помощи мобильного телефона
Дарья Дугина. Обложка © t.me / PLATONOVA | Z
Взрывчатка в автомобиле журналиста и политолога Дарьи Дугиной могла сработать по звонку. Как узнал телеграм-канал Mash, такую версию рассматривает следствие.
Редакция канала выяснила, что за автомобилем девушки могли следить люди с обезличенными телефонами, по звонку одного из которых могло сработать взрывное устройство. Судя по показаниям биллинга, за внедорожником журналистки ехали от предполагаемого места минирования — парковки усадьбы Захарово — до места взрыва. После трагедии телефоны исчезли из сети.
Лайф напоминает, вчера ночью в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Как выяснилось впоследствии, в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположение, что целью преступников была не Дарья, а её отец. Дело будет расследовать центральный аппарат СК РФ. Сам Александр Дугин позднее рассказал следователям об угрозах от украинских националистов, которым они с дочерью не предавали значения.