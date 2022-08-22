Бомба в машине Дугиной могла сдетонировать после звонка с обезличенного телефона

Редакция канала выяснила, что за автомобилем девушки могли следить люди с обезличенными телефонами, по звонку одного из которых могло сработать взрывное устройство. Судя по показаниям биллинга, за внедорожником журналистки ехали от предполагаемого места минирования — парковки усадьбы Захарово — до места взрыва. После трагедии телефоны исчезли из сети.