В России задержан смертник ИГИЛ, готовивший теракт против правящих кругов Индии

Федеральная служба безопасности России задержала члена международной террористической организации ИГИЛ*, который собирался устроить теракт путём самоподрыва в отношении одного из представителей правящих кругов Индии. Об этом сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"На территории России выявлен и задержан член запрещённой в РФ международной террористической организации ИГИЛ, выходец из страны Центрально-Азиатского региона, планировавший совершить путём самоподрыва террористический акт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии", — отметили в ФСБ.

По данным спецслужбы, иностранец был завербован в качестве смертника одним из главарей ИГИЛ с апреля по июнь 2022 года во время нахождения в Турции. Его готовили дистанционно через Telegram и в ходе личных встреч в Стамбуле с представителем организации. Новый соратник присягнул на верность амиру ИГИЛ. Ему была поставлена задача выехать в Россию, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения теракта.