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22 августа, 07:17

"Центр города, бежит медведь. Ну ладно": Жители Стрежевого заметили косолапого посреди улицы

Жители Стрежевого сняли на видео бегающего по центру города медведя

В ночь на понедельник в городе Стрежевой Томской области водители встретили на дороге необычного участника движения: на соседней полосе бежал медведь. Куда направлялся косолапый, неизвестно, однако двигался он очень уверенно, поэтому очевидцы решили оставить мишку в покое и ехать дальше как ни в чём не бывало.

Очевидцы встретили медведя на дороге в Томской области. Видео © Обстановка на дорогах. Стрежевой

"Ребят, вот медведь бежит по дороге. Просто вот центр города, бежит медведь. Ну ладно", невозмутимо сказал автор ролика.

Видео с мишкой на дороге быстро разлетелось по соцсетям и привлекло внимание местных служб. Сейчас косолапого разыскивают охотники и сотрудники полиции.

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А ранее Лайф писал о том, как на Дмитровском шоссе, рядом с МКАД, москвичи отловили огромную свинью. По словам водителей, животное не сидело на одном месте, а бегало по проезжей части и мешало движению. Позже в экстренных службах столицы сообщили, что пойманную свинью отправили в приют для собак.

Обложка ©

Обстановка на дорогах. Стрежевой

Александра Васильева

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