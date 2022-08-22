"Центр города, бежит медведь. Ну ладно": Жители Стрежевого заметили косолапого посреди улицы
Жители Стрежевого сняли на видео бегающего по центру города медведя
В ночь на понедельник в городе Стрежевой Томской области водители встретили на дороге необычного участника движения: на соседней полосе бежал медведь. Куда направлялся косолапый, неизвестно, однако двигался он очень уверенно, поэтому очевидцы решили оставить мишку в покое и ехать дальше как ни в чём не бывало.
Очевидцы встретили медведя на дороге в Томской области. Видео © Обстановка на дорогах. Стрежевой
"Ребят, вот медведь бежит по дороге. Просто вот центр города, бежит медведь. Ну ладно", — невозмутимо сказал автор ролика.
Видео с мишкой на дороге быстро разлетелось по соцсетям и привлекло внимание местных служб. Сейчас косолапого разыскивают охотники и сотрудники полиции.
А ранее Лайф писал о том, как на Дмитровском шоссе, рядом с МКАД, москвичи отловили огромную свинью. По словам водителей, животное не сидело на одном месте, а бегало по проезжей части и мешало движению. Позже в экстренных службах столицы сообщили, что пойманную свинью отправили в приют для собак.