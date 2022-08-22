"Центр города, бежит медведь. Ну ладно": Жители Стрежевого заметили косолапого посреди улицы

В ночь на понедельник в городе Стрежевой Томской области водители встретили на дороге необычного участника движения: на соседней полосе бежал медведь. Куда направлялся косолапый, неизвестно, однако двигался он очень уверенно, поэтому очевидцы решили оставить мишку в покое и ехать дальше как ни в чём не бывало.

Очевидцы встретили медведя на дороге в Томской области. Видео © Обстановка на дорогах. Стрежевой

"Ребят, вот медведь бежит по дороге. Просто вот центр города, бежит медведь. Ну ладно", — невозмутимо сказал автор ролика.

Видео с мишкой на дороге быстро разлетелось по соцсетям и привлекло внимание местных служб. Сейчас косолапого разыскивают охотники и сотрудники полиции.