Экс-посол Мельник посоветовал преемнику бросить вызов "вялой немецкой элите"

Уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник раскрыл секреты собственного успеха и рассказал преемнику, как ему нужно себя вести с немецкой элитой. По его словам, новому дипломату стоит быть милым и дружелюбным, но при этом — неудобным и резким, пишет Welt.

"Ему нужно будет как можно скорее проявить себя в качестве дипломата, то есть быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии к Украине, особенно с учётом усталости от конфликта", — заявил Андрей Мельник.

При этом экс-посол считает, что преемник должен продолжить ту "резкую" линию, которую вёл он сам, и посоветовал "проверенный" метод. Мельник уверен, что новый украинский посол будет вынужден быть неудобным и резким, постоянно бросая вызов "вялой немецкой политической элите".

"Для него будет геркулесовой задачей проложить себе путь через берлинские политические джунгли без какого-либо испытательного периода", — сказал он и добавил, что покинет пост 14 октября.