Экс-посол Мельник посоветовал преемнику бросить вызов "вялой немецкой элите"
Уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник раскрыл секреты собственного успеха и рассказал преемнику, как ему нужно себя вести с немецкой элитой. По его словам, новому дипломату стоит быть милым и дружелюбным, но при этом — неудобным и резким, пишет Welt.
"Ему нужно будет как можно скорее проявить себя в качестве дипломата, то есть быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии к Украине, особенно с учётом усталости от конфликта", — заявил Андрей Мельник.
При этом экс-посол считает, что преемник должен продолжить ту "резкую" линию, которую вёл он сам, и посоветовал "проверенный" метод. Мельник уверен, что новый украинский посол будет вынужден быть неудобным и резким, постоянно бросая вызов "вялой немецкой политической элите".
"Для него будет геркулесовой задачей проложить себе путь через берлинские политические джунгли без какого-либо испытательного периода", — сказал он и добавил, что покинет пост 14 октября.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Мельника с должности посла в ФРГ 9 июля. Его многочисленные заявления националистического характера не раз вызывали в Германии шквал критики и оценивались как скандальные. Так, экс-посол называл пособника гитлеровцев Степана Бандеру борцом за свободу, а массовые убийства мирных поляков на Волыни оправдывал особенностью периода Второй мировой войны, когда "было много убийств и зверств".
Getty Images / Michael Kappeler / picture alliance