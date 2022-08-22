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22 августа, 07:25

Экс-посол Мельник посоветовал преемнику бросить вызов "вялой немецкой элите"

Уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник раскрыл секреты собственного успеха и рассказал преемнику, как ему нужно себя вести с немецкой элитой. По его словам, новому дипломату стоит быть милым и дружелюбным, но при этом — неудобным и резким, пишет Welt.

"Ему нужно будет как можно скорее проявить себя в качестве дипломата, то есть быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии к Украине, особенно с учётом усталости от конфликта", — заявил Андрей Мельник.

При этом экс-посол считает, что преемник должен продолжить ту "резкую" линию, которую вёл он сам, и посоветовал "проверенный" метод. Мельник уверен, что новый украинский посол будет вынужден быть неудобным и резким, постоянно бросая вызов "вялой немецкой политической элите".

"Для него будет геркулесовой задачей проложить себе путь через берлинские политические джунгли без какого-либо испытательного периода", — сказал он и добавил, что покинет пост 14 октября.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Мельника с должности посла в ФРГ 9 июля. Его многочисленные заявления националистического характера не раз вызывали в Германии шквал критики и оценивались как скандальные. Так, экс-посол называл пособника гитлеровцев Степана Бандеру борцом за свободу, а массовые убийства мирных поляков на Волыни оправдывал особенностью периода Второй мировой войны, когда "было много убийств и зверств".

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Getty Images / Michael Kappeler / picture alliance

Оксана Попова

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