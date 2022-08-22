В Дагестане могут построить морской курорт – аналог Сочи

В Дагестане на побережье Каспийского моря планируется построить курортный комплекс на площади в 200 гектаров с отелями на 30 тысяч номеров, который станет аналогом Сочи. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на источники, в том числе в Ростуризме.

Поток туристов в регион возрос в последние годы, а существующие российские курорты в летний сезон перегружены. По словам собеседника газеты, у Каспия есть все благоприятные условия для развития туризма: широкая песчаная полоса, тёплое море с плавным заходом в воду, длинный сезон.

На реализацию проекта потребуется не менее 300 млрд рублей, уточняет издание. Инициатива уже обсуждалась на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина. Источник в беседе добавил, что о наличии подходящего участка в Каякентском районе на заседании также говорил глава Дагестана Сергей Меликов.