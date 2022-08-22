Машину, на которой следили за Дугиной, выставил на продажу член "Азова"

Фотографии предполагаемого родственника украинки Натальи Вовк (в девичестве Шабан), которую подозревают в убийстве политолога Дарьи Дугиной, появились в Сети. Снимки Данила Шабана публикует Mash , напоминая, что мужчина ранее выставил на продажу Mini Cooper, на котором следили за погибшей.

По данным издания, он также когда-то вступил в нацбатальон "Азов"*, как и предполагаемая преступница. Шабан служит в звании старшины второй статьи, участвует в соревнованиях по плаванию имени нацистов. Родом мужчина из Мариуполя, как и Вовк, заминировавшая внедорожник Дугиной.