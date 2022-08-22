Машину, на которой следили за Дугиной, выставил на продажу член "Азова"
Данил Шабан. Фото © Telegram / Mash
Фотографии предполагаемого родственника украинки Натальи Вовк (в девичестве Шабан), которую подозревают в убийстве политолога Дарьи Дугиной, появились в Сети. Снимки Данила Шабана публикует Mash, напоминая, что мужчина ранее выставил на продажу Mini Cooper, на котором следили за погибшей.
Данил Шабан (крайний справа). Фото © Telegram / Mash
По данным издания, он также когда-то вступил в нацбатальон "Азов"*, как и предполагаемая преступница. Шабан служит в звании старшины второй статьи, участвует в соревнованиях по плаванию имени нацистов. Родом мужчина из Мариуполя, как и Вовк, заминировавшая внедорожник Дугиной.
Напомним, 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительница — гражданка Незалежной Наталья Вовк (Шабан), состоявшая на службе нацбатальона "Азов"* и теперь бежавшая в Эстонию. Автомобиль Mini Cooper, на котором велась слежка за Дарьей, был позже обнаружен на украинском сайте. Машину продавал некий Данил Шабан.
* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.