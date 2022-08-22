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22 августа, 12:26
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В Сети появилось фото удостоверения подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной

Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной служила в "Азове"

<p>Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Обложка © SHOT

Подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк проходила службу в националистическом полку "Азов"*. Это следует из реестра русских хакеров, пишет телеграм-канал SHOT.

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Как указано в удостоверении Вовк, скан которого появился в Сети, 43-летняя женщина прикомандирована к воинской части 3057. Также в документе указана её девичья фамилия — Шабан.

Лайф напоминает, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Сам Александр Дугин позднее рассказал следователям об угрозах от украинских националистов, которым они с дочерью не предавали значения.

* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.

Максим Плетнёв

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