В Сети появилось фото удостоверения подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной

Подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк проходила службу в националистическом полку "Азов"*. Это следует из реестра русских хакеров, пишет телеграм-канал SHOT .

Как указано в удостоверении Вовк, скан которого появился в Сети, 43-летняя женщина прикомандирована к воинской части 3057. Также в документе указана её девичья фамилия — Шабан.