В Сети появилось фото удостоверения подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной служила в "Азове"
Обложка © SHOT
Подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк проходила службу в националистическом полку "Азов"*. Это следует из реестра русских хакеров, пишет телеграм-канал SHOT.
Как указано в удостоверении Вовк, скан которого появился в Сети, 43-летняя женщина прикомандирована к воинской части 3057. Также в документе указана её девичья фамилия — Шабан.
Лайф напоминает, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Сам Александр Дугин позднее рассказал следователям об угрозах от украинских националистов, которым они с дочерью не предавали значения.
* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.