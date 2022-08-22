Школьные канцтовары в этом году обошлись россиянам почти в два раза дороже

В августе, в разгар подготовки к новому учебному году, средний чек россиян в онлайн-магазинах канцелярских товаров составил 4668 рублей, что на 81% больше по сравнению с показателями за аналогичный период в прошлом году. К такому выводу пришли эксперты компании CloudPayments, проанализировав онлайн-продажи школьной продукции. Результаты их исследования оказались в распоряжении Лайфа.

В этом месяце количество транзакций среди продавцов канцелярии снизилось на 80%, а оборот — на 64%. По словам аналитиков, это говорит о том, что россияне из-за роста цен стараются покупать только самое необходимое, не делая запасов на будущее. Изменились траты и на школьную форму. В прошлом году средний чек в детских магазинах одежды составлял 2933 рубля, в этом году сумма выросла на 73% — до 5084 рублей.

Как отмечают эксперты, резкий рост цен связан во многом с уходом с российского рынка иностранных брендов. Канцелярия стала стоить значительно дороже, предположительно, из-за отсутствия некоторых материалов, необходимых для изготовления этой группы товаров. Речь, в частности, идёт о полимерах и целлюлозе.