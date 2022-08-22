"Бабушкин меломан" с колонкой и пистолетом терроризирует жителей многоэтажки в Уфе
В Уфе меломан с колонкой и пистолетом терроризирует жителей многоэтажки
В Уфе завёлся настоящий музыкальный террорист, который не просто мучает местных жителей, но и не даёт любителям тишины никакого житья, пишет SHOT.
Меломан ходит под окнами многоэтажки с колонкой и оружием, терроризируя соседей. Видео © Telegram / SHOT
"Aka соловьиная трель" временами приезжает в гости к бабушке, которая живёт в этом доме. Во время его визитов у соседей пенсионерки наступают бессонные ночи. Парень ходит под окнами с чем-то похожим на пистолет и колонкой и во весь голос поёт песни. Жильцы, опасаясь за своё здоровье и безопасность своих близких, уже писали заявление в полицию, после чего правоохранители всё же изъяли у 18-летнего меломана предмет, напоминающий оружие. Однако другое оружие, музыкальное, оставили, колонка всё ещё при нём. Поэтому парень по-прежнему особо опасен.
Ранее Лайф рассказывал о случае в Ленинградской области, где местный житель обстрелял подростков. Так мужчина решил усмирить сорванцов, которые повадились кататься на мопедах и нарушали тишину. Они веселились и шумели, чем не на шутку разозлили принципиального жителя, который привык добиваться своего. Недолго думая, он стал действовать решительно и взялся за оружие. В руки к нему попал ручной пулемёт M249 SAW американской армии, правда, страйкбольный.
Telegram / SHOT