"Бабушкин меломан" с колонкой и пистолетом терроризирует жителей многоэтажки в Уфе

"Aka соловьиная трель" временами приезжает в гости к бабушке, которая живёт в этом доме. Во время его визитов у соседей пенсионерки наступают бессонные ночи. Парень ходит под окнами с чем-то похожим на пистолет и колонкой и во весь голос поёт песни. Жильцы, опасаясь за своё здоровье и безопасность своих близких, уже писали заявление в полицию, после чего правоохранители всё же изъяли у 18-летнего меломана предмет, напоминающий оружие. Однако другое оружие, музыкальное, оставили, колонка всё ещё при нём. Поэтому парень по-прежнему особо опасен.