Пора на поклон к "Газпрому": Болгария признала невозможность справиться без российского газа
Болгария анонсировала переговоры с "Газпромом" о восстановлении поставок газа
Министр энергетики технического Правительства Болгарии Росен Христов анонсировал переговоры с компанией "Газпром экспорт" о поставке голубого топлива. На брифинге по итогам заседания кризисного штаба по проблемам в энергетике он сказал, что диалог нужно наладить в обязательном порядке.
"Болгарский бизнес не сможет справиться с высокой ценой на газ, что на практике делает неизбежными переговоры с компанией "Газпром экспорт" о возобновлении поставок газа в рамках действующего договора", — объяснил Христов.
Министр считает, что достичь договорённости с российским холдингом будет сложно. Переговоры о дополнительных поставках голубого топлива София намерена провести и с Азербайджаном.
Напомним, "Газпром" полностью приостановил поставки газа в Болгарию из-за неоплаты топлива в рублях. Позже власти Болгарии решили подумать над оплатой ещё раз и поднять эту тему на совещании с Еврокомиссией. Россия в свою очередь готова возобновить поставки газа в Болгарию при соответствующем расчёте.
ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV