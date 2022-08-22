Пора на поклон к "Газпрому": Болгария признала невозможность справиться без российского газа

Министр энергетики технического Правительства Болгарии Росен Христов анонсировал переговоры с компанией "Газпром экспорт" о поставке голубого топлива. На брифинге по итогам заседания кризисного штаба по проблемам в энергетике он сказал, что диалог нужно наладить в обязательном порядке.

"Болгарский бизнес не сможет справиться с высокой ценой на газ, что на практике делает неизбежными переговоры с компанией "Газпром экспорт" о возобновлении поставок газа в рамках действующего договора", — объяснил Христов.