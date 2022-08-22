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22 августа, 11:42

Турчак заявил, что появление триколора в Донбассе олицетворяет возрождение Русского мира

Вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил соотечественников с Днём российского флага. Он отметил, что сегодня праздник проходит "в особых условиях и с особым чувством", так как спустя много лет триколор вновь подняли в Донбассе.

"Спустя много лет российский триколор вновь поднимается в Донбассе, олицетворяя спасение русских людей от гнёта нацистов, возрождение Русского мира. Сегодня вместе с нами этот праздник впервые отмечают жители Мариуполя, Херсона, Купянска, Мелитополя и многих других освобождённых городов. Россию здесь ждали, и она пришла", написал Турчак в телеграм-канале, добавив, что это воссоединение теперь навсегда.

Батл триколоров в разгаре: На Сапун-горе в Севастополе развернули флаг России длиной 56 метров

Батл триколоров в разгаре: На Сапун-горе в Севастополе развернули флаг России длиной 56 метров

Ранее Лайф писал, что активисты "Единой России" раздали более трёх тысяч флагов РФ в Мариуполе и Купянске. По словам председателя "Молодой гвардии" Антона Демидова, жители искренне обрадовались такому подарку. Теперь они смогут вывесить триколор в окнах и на балконах домов.

Обложка ©

t.me / Андрей Турчак Z

Александра Васильева

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