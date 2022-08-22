Активисты "Единой России" раздали более трёх тысяч флагов России в Мариуполе и Купянске
Традиционно активисты "Единой России" во всех регионах проводят мероприятия, посвящённые Дню Государственного флага, но в этом году их география значительно расширилась. Как рассказали в пресс-службе партии, волонтёры также организовали акцию в Мариуполе и Купянске.
Активисты ЕР раздали флаги жителям Мариуполя и Купянска. Видео © t.me / Единая Россия. Официально
По словам председателя "Молодой гвардии Единой России" Антона Демидова, добровольцы МГЕР и "Волонтёрской роты боевого братства" раздали более трёх тысяч российских флагов жителям Мариуполя и Купянска. Благодарные жители искренне обрадовались такому подарку, ведь они ждали этого очень долго.
"Когда мы общаемся с людьми, многие говорят, что очень хотели бы иметь у себя символ России. Теперь они смогут вывесить триколор в окнах и на балконах домов. Все реагируют позитивно, благодарят нас за флаги и помощь", — сказал Демидов.
Все регионы страны поддержали памятные мероприятия по случаю празднования Дня Государственного флага. В Москве сотни автомобилей вышли на автопробег в честь праздника, а жители Норильска совместно с представителями "Молодой гвардии Единой России" собственноручно сшили российский флаг размером 22 на 14 метров. Кроме того, жители Казани создали флаг России из собственных селфи.