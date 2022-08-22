Активисты "Единой России" раздали более трёх тысяч флагов России в Мариуполе и Купянске

Традиционно активисты "Единой России" во всех регионах проводят мероприятия, посвящённые Дню Государственного флага, но в этом году их география значительно расширилась. Как рассказали в пресс-службе партии, волонтёры также организовали акцию в Мариуполе и Купянске.

Активисты ЕР раздали флаги жителям Мариуполя и Купянска. Видео © t.me / Единая Россия. Официально

По словам председателя "Молодой гвардии Единой России" Антона Демидова, добровольцы МГЕР и "Волонтёрской роты боевого братства" раздали более трёх тысяч российских флагов жителям Мариуполя и Купянска. Благодарные жители искренне обрадовались такому подарку, ведь они ждали этого очень долго.