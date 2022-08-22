Названы условия для успеха будущего морского курорта в Дагестане

"Дагестан и так на сегодняшний день в высоком спросе в силу того, что представляет из себя исторический, культурный интерес, а также ландшафтный и эко. И если в этом сочетании добавятся ещё и морские пляжи, именно с инфраструктурой и сервисом, с отелями современными, безусловно, Дагестан будет в ещё большем спросе. И ещё он — наше тёплое место, коих у нас не так много в стране", — подчеркнула Санаева.