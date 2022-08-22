Названы условия для успеха будущего морского курорта в Дагестане
Вице-президент РСТ Санаева назвала условия для успеха будущего курорта в Дагестане
Создание второго Сочи в Дагестане будет иметь успех, ведь там широкая морская полоса, а Россия — северная страна, в которой очень мало таких мест, заявила Лайфу вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.
При этом она подчеркнула, что многое будет зависеть от того, насколько качественным и приемлемым по ценам получится курорт.
"Дагестан и так на сегодняшний день в высоком спросе в силу того, что представляет из себя исторический, культурный интерес, а также ландшафтный и эко. И если в этом сочетании добавятся ещё и морские пляжи, именно с инфраструктурой и сервисом, с отелями современными, безусловно, Дагестан будет в ещё большем спросе. И ещё он — наше тёплое место, коих у нас не так много в стране", — подчеркнула Санаева.
Ранее Лайф писал, что в Дагестане на побережье Каспийского моря планируется построить курортный комплекс на площади в 200 гектаров с отелями на 30 тысяч номеров, который станет аналогом Сочи.
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