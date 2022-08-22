ВСУ попытались обстрелять из М777 дом врио мэра Лисичанска, но промахнулись
В ЛНР рассказали об обстреле ВСУ района Лисичанска, где живёт врио мэра города
ВСУ обстреляли район Лисичанска, где живёт врио мэра города Андрей Скорый. Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в эфире Первого канала.
"Вчера рано утром был нанесён удар артиллерией М777. Три снаряда прилетели в район дома врио мэра Лисичанска Скорого Андрея Михайловича. Слава богу, в дом не попали эти снаряды, попали в рядом стоящие автомобили, они уничтожены", — сказал он.
Как уже писал Лайф, на мэра Мариуполя Константина Иващенко было совершено покушение. К счастью, его удалось предотвратить, в результате происшествия никто не пострадал. На территории зоопарка, куда должен был приехать градоначальник, взорвалась самодельная бомба с поражающими элементами.
ТАСС / Станислав Красильников