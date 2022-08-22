"Мечты иногда сбываются": Федун заявил, что остаётся болельщиком "Спартака" после ухода из клуба

"Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче "Спартака", я и представить не мог, что буду восемнадцать лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются. Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол", — заявил Федун, слова которого приводит пресс-служба "красно-белых".