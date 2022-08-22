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22 августа, 10:28

"Мечты иногда сбываются": Федун заявил, что остаётся болельщиком "Спартака" после ухода из клуба

Федун обратился к болельщикам после ухода из "Спартака"

Бывший владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун обратился к болельщикам "красно-белых", подведя итоги своей работы на посту руководителя клуба.

"Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче "Спартака", я и представить не мог, что буду восемнадцать лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются. Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол", — заявил Федун, слова которого приводит пресс-служба "красно-белых".

Он также поблагодарил представителей "Лукойла" за то, что они согласились поддержать его проект. Федун заметил, что оставляет новым владельцам молодую и конкурентоспособную команду.

"Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой команды "Спартак". Вперёд, "красно-белые"! К новым титулам!" — подытожил Федун.

Леонид Федун покидает пост руководителя "Спартака"

Леонид Федун покидает пост руководителя "Спартака"

Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу.

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ТАСС / Дарья ИСАЕВА

Шамиль Гаджиев

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