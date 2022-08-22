"Мечты иногда сбываются": Федун заявил, что остаётся болельщиком "Спартака" после ухода из клуба
Федун обратился к болельщикам после ухода из "Спартака"
Бывший владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун обратился к болельщикам "красно-белых", подведя итоги своей работы на посту руководителя клуба.
"Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче "Спартака", я и представить не мог, что буду восемнадцать лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются. Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол", — заявил Федун, слова которого приводит пресс-служба "красно-белых".
Он также поблагодарил представителей "Лукойла" за то, что они согласились поддержать его проект. Федун заметил, что оставляет новым владельцам молодую и конкурентоспособную команду.
"Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой команды "Спартак". Вперёд, "красно-белые"! К новым титулам!" — подытожил Федун.
Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу.
ТАСС / Дарья ИСАЕВА