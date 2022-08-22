Леонид Федун покидает пост руководителя "Спартака"

Председатель Совета директоров футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун покидает свой пост. Произойдёт это на фоне того, что компания "Лукойл" приобретает 100% акций клуба, сообщается в релизе компании.

"ЛУКОЙЛ сообщает о приобретении 100% акций АО "Футбольный Клуб «Спартак-Москва", а также стадиона "Открытие Банк Арена". Также информируем, что в связи с выходом из состава акционеров Клуба Леонид Федун слагает полномочия Президента, члена и Председателя Совета директоров АО «ФК "Спартак-Москва" и не будет принимать участие в управлении Клубом", — говорится в сообщении.

В свою очередь, "Лукойл" будет продолжать развитие клубной инфраструктуры, а также попытается усовершенствовать систему управления красно-белыми.