Леонид Федун покидает пост руководителя "Спартака"
Председатель Совета директоров футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун покидает свой пост. Произойдёт это на фоне того, что компания "Лукойл" приобретает 100% акций клуба, сообщается в релизе компании.
"ЛУКОЙЛ сообщает о приобретении 100% акций АО "Футбольный Клуб «Спартак-Москва", а также стадиона "Открытие Банк Арена". Также информируем, что в связи с выходом из состава акционеров Клуба Леонид Федун слагает полномочия Президента, члена и Председателя Совета директоров АО «ФК "Спартак-Москва" и не будет принимать участие в управлении Клубом", — говорится в сообщении.
В свою очередь, "Лукойл" будет продолжать развитие клубной инфраструктуры, а также попытается усовершенствовать систему управления красно-белыми.
Добавим, что Леонид Федун являлся владельцем "Спартака" с 2004 года. За это время красно-белые по разу выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу.
ТАСС / Олег Бухарев