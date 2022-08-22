Reebok возвращается в Россию под новым брендом

Продажей товаров Reebok в России теперь будет заниматься турецкий холдинг FLO Retailing. Об этом говорится в письмах, которые стали приходить участникам программы лояльности.

"Спешим поделиться, что, пока розничные и интернет-магазины Reebok приостановили свою работу, компания ООО "ФЛО ОБУВЬ РУ" получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России", — говорится в сообщении.