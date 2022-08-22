Reebok возвращается в Россию под новым брендом
Продажей товаров Reebok в России теперь будет заниматься турецкий холдинг FLO Retailing. Об этом говорится в письмах, которые стали приходить участникам программы лояльности.
"Спешим поделиться, что, пока розничные и интернет-магазины Reebok приостановили свою работу, компания ООО "ФЛО ОБУВЬ РУ" получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России", — говорится в сообщении.
Как писал Лайф, турецкий холдинг FLO Retailing, владеющий брендами U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno, приобрёл российское подразделение сети спортивных товаров Reebok. По итогам сделки под контроль нового собственника перешло более 100 торговых точек продаж Reebok.
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