Россиянин арестован за попытку продать за рубеж технологии для оружия массового поражения
Столичный Лефортовский суд отправил под стражу мужчину, который попытался продать за границу сырьё или сведения, требуемые для создания оружия массового поражения.
"Постановлением суда Москвы в отношении Неруша Александра Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 189 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 21 октября", — сообщила пресс-служба инстанции.
Статья подразумевает от трёх до семи лет колонии за передачу из России сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации и работ, которые можно использовать для создания ОМП.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова, который проходит по делу о многомиллиардных хищениях. В данный момент обвиняемый объявлен в международный розыск.
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