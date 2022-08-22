НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 августа, 09:09

Басманный суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера ЦБ Рубинова

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова, который проходит по делу о многомиллиардных хищениях. Об этом сообщили в пресс-службе суда. В данный момент обвиняемый объявлен в международный розыск.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы Рубинову Д., объявленному в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его фактического задержания или экстрадиции на территорию РФ", — сказали ТАСС в суде.

Вице-премьер Ленобласти Харлашкин арестован до 15 октября по делу о превышении полномочий

Вице-премьер Ленобласти Харлашкин арестован до 15 октября по делу о превышении полномочий

Напомним, ранее бывшего топ-менеджера ЦБ РФ также обвинили в захвате заложников. По мнению следствия, Рубинов замешан в похищении трёх человек, в том числе двухлетнего ребёнка. Преступления напрямую связаны с финансовыми махинациями бывшего сотрудника ЦБ и попыткой завладеть активами разорившегося банка "Таатта".

Обложка ©

Flickr / leshoz biz

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров