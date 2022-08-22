Басманный суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера ЦБ Рубинова
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова, который проходит по делу о многомиллиардных хищениях. Об этом сообщили в пресс-службе суда. В данный момент обвиняемый объявлен в международный розыск.
"Постановлением Басманного районного суда Москвы Рубинову Д., объявленному в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его фактического задержания или экстрадиции на территорию РФ", — сказали ТАСС в суде.
Напомним, ранее бывшего топ-менеджера ЦБ РФ также обвинили в захвате заложников. По мнению следствия, Рубинов замешан в похищении трёх человек, в том числе двухлетнего ребёнка. Преступления напрямую связаны с финансовыми махинациями бывшего сотрудника ЦБ и попыткой завладеть активами разорившегося банка "Таатта".
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