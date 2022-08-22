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22 августа, 09:07

Адвокат оценила идею баскетболиста Родмана приехать в Россию на помощь осуждённой Грайнер

Приезд пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана в Россию на помощь осуждённой баскетболистке Бриттни Грайнер является не более чем пиаром и не сможет повлиять на ситуацию с приговором спортсменке. Об этом RT заявила адвокат Мария Ярмуш.

"Это способно помочь исключительно Родману, поскольку для него это будет колоссальный пиар. Данная мотивация просматривается невооружённым глазом. Наверняка вместе с ним прилетит толпа американских журналистов, чтобы всё это зафиксировать. Грайнер же его приезд, вероятно, никак не поможет. Ей на руку могло сыграть признание вины, что она и сделала", — заявила Ярмуш.

Легенда НБА Деннис Родман прилетит в Россию ради осуждённой баскетболистки Грайнер

Легенда НБА Деннис Родман прилетит в Россию ради осуждённой баскетболистки Грайнер

Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В её ручной клади нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Девушка будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Позднее президент США Джо Байден назвал приговор баскетболистке неприемлемым, а Лайф рассказывал, почему олимпийская чемпионка претендует на обмен на Бута и Красикова.

Обложка ©

Getty Images / Tim Nwachukwu

Шамиль Гаджиев
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