Адвокат оценила идею баскетболиста Родмана приехать в Россию на помощь осуждённой Грайнер

Приезд пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана в Россию на помощь осуждённой баскетболистке Бриттни Грайнер является не более чем пиаром и не сможет повлиять на ситуацию с приговором спортсменке. Об этом RT заявила адвокат Мария Ярмуш.

"Это способно помочь исключительно Родману, поскольку для него это будет колоссальный пиар. Данная мотивация просматривается невооружённым глазом. Наверняка вместе с ним прилетит толпа американских журналистов, чтобы всё это зафиксировать. Грайнер же его приезд, вероятно, никак не поможет. Ей на руку могло сыграть признание вины, что она и сделала", — заявила Ярмуш.