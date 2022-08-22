Тайсон Фьюри и Александр Усик могут провести бой в декабре
Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри может пройти в декабре в Саудовской Аравии. Такой информацией делится с читателями Daily Mail.
"Нас очень интересует бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Мы собираемся сделать это в городе Эр-Рияде", — заявил министр спорта Саудовской Аравии Абдулазиз бин Турки аль-Фейсал.
Как Усик шокировал публику внешним видом и песнями на мове, но всё равно остался фаворитом боя с Джошуа
Ранее Александр Усик второй раз победил британца Энтони Джошуа по решению судей и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.
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