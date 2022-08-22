НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 августа, 09:00

Тайсон Фьюри и Александр Усик могут провести бой в декабре

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри может пройти в декабре в Саудовской Аравии. Такой информацией делится с читателями Daily Mail.

"Нас очень интересует бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Мы собираемся сделать это в городе Эр-Рияде", — заявил министр спорта Саудовской Аравии Абдулазиз бин Турки аль-Фейсал.

Как Усик шокировал публику внешним видом и песнями на мове, но всё равно остался фаворитом боя с Джошуа

Как Усик шокировал публику внешним видом и песнями на мове, но всё равно остался фаворитом боя с Джошуа

Ранее Александр Усик второй раз победил британца Энтони Джошуа по решению судей и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Обложка ©

Getty Images / Julian Finney / Francois Nel

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров