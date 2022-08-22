Тайсон Фьюри и Александр Усик могут провести бой в декабре

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри может пройти в декабре в Саудовской Аравии. Такой информацией делится с читателями Daily Mail.

"Нас очень интересует бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Мы собираемся сделать это в городе Эр-Рияде", — заявил министр спорта Саудовской Аравии Абдулазиз бин Турки аль-Фейсал.