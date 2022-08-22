Пушилин заявил о готовности материалов по 80 эпизодам преступлений "Азова"

В ДНР завершается подготовка к первому этапу трибунала над взятыми в плен военными преступниками. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Следственные органы работают, и сейчас от них зависит дата непосредственно мариупольского первого трибунала. На данный момент можно говорить, что полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений "Азова"*, — сказал он.

Ранее Лайф публиковал кадры из филармонии в Мариуполе, где пройдёт трибунал над членами нацбатальона "Азов"*. Это здание было выбрано в качестве места проведения суда, так как меньше всего пострадало во время боевых действий.