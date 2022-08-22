В США возмутились "чрезмерным" присутствием России в Арктике

Россию обвинили в наглости в вопросах освоения Арктики. Москва якобы слишком активно осваивает регион и незаконно претендует на природные ресурсы на дне Северного Ледовитого океана. Об этом пишет в статье для американского издания The Hill внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси.

"За 20 лет существования (Арктического. — Прим. Лайфа) совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе", — указала она.

Автор посетовала, что Вашингтон долгое время не обращал внимания на Арктику, что позволило России там закрепиться. По мнению Фрэнси, к "возмутительным" действиям российской стороны следует отнести развитие Северного морского пути, соединяющего Европу и Азию, разведку нефти и представление Москвой доказательств, что подводный континентальный шельф страны простирается под большей частью Северного Ледовитого океана.