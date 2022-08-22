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22 августа, 08:47

В США возмутились "чрезмерным" присутствием России в Арктике

The Hill: Претензии России на Арктику возмутительны, а освоение региона чрезмерно

Россию обвинили в наглости в вопросах освоения Арктики. Москва якобы слишком активно осваивает регион и незаконно претендует на природные ресурсы на дне Северного Ледовитого океана. Об этом пишет в статье для американского издания The Hill внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси.

"За 20 лет существования (Арктического. — Прим. Лайфа) совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе", указала она.

Автор посетовала, что Вашингтон долгое время не обращал внимания на Арктику, что позволило России там закрепиться. По мнению Фрэнси, к "возмутительным" действиям российской стороны следует отнести развитие Северного морского пути, соединяющего Европу и Азию, разведку нефти и представление Москвой доказательств, что подводный континентальный шельф страны простирается под большей частью Северного Ледовитого океана.

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Ранее Wall Street Journal опубликовал статью о том, что Россия на протяжении всей своей истории якобы подчиняла территории "диктатуре Москвы и Санкт-Петербурга", поэтому её следует "деколонизировать". Так, страна "подчинила" себе Арктику, Крым, Кавказ, а также территории от Волги до Тихого океана.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Татьяна Миссуми

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