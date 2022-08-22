"Продолжает лепить и творить": Губерниев высмеял Бузову за нелепую ошибку в соцсетях

"Ой, моя-то подруга продолжает лепить и творить! Астрид Линдгрен мы уже всю прочитали, не пора ли нам, Ольга, взяться за Уильмана нашего Шекспира?" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, 14 июня 2021 года во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ" Губерниев в ходе обсуждения выступления сборной России на Евро-2020 задал Бузовой несколько провокационных вопросов. Певица расплакалась и назвала журналиста дном. Позже в интервью она рассказала, что перед эфиром не знала о том, что вести его будет именно Губерниев, и призналась, что комментатор её ненавидит с давних пор.