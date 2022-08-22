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22 августа, 08:35

"Продолжает лепить и творить": Губерниев высмеял Бузову за нелепую ошибку в соцсетях

Губерниев высмеял Бузову из-за ошибки в имени Уильяма Шекспира

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев решил напомнить всем о своих взаимоотношениях с певицей Ольгой Бузовой и вновь высмеял её из-за достаточно странной ошибки.

В своих соцсетях Бузова оставила пост с цитатой Уильяма Шекспира. Однако, по версии певицы, известного британского писателя звали Уильман. Позже Бузова поправила свой пост, подписав фразу "У. Шекспир".

"Ой, моя-то подруга продолжает лепить и творить! Астрид Линдгрен мы уже всю прочитали, не пора ли нам, Ольга, взяться за Уильмана нашего Шекспира?" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

"Не таите зла на меня": Губерниев помирился с Бузовой после скандала в прямом эфире

"Не таите зла на меня": Губерниев помирился с Бузовой после скандала в прямом эфире

Напомним, 14 июня 2021 года во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ" Губерниев в ходе обсуждения выступления сборной России на Евро-2020 задал Бузовой несколько провокационных вопросов. Певица расплакалась и назвала журналиста дном. Позже в интервью она рассказала, что перед эфиром не знала о том, что вести его будет именно Губерниев, и призналась, что комментатор её ненавидит с давних пор.

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ТАСС / Александр Щербак

Шамиль Гаджиев

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