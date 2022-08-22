Прогноз Медведева сбылся досрочно: Цена газа в Европе превысила $3000
Цена газа в Европе превысила $3000
Цены на газ в Европе уже превысили $3000 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Это произошло впервые с 8 марта.
Так, стоимость сентябрьского фьючерса выросла до $3024. Общий рост стоимости топлива с начала торгов составляет почти 20%.
Напомним, цена на газ растёт на фоне скорой остановки единственной рабочей турбины "Северного потока". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев спрогнозировал, что топливо будет стоить $3000 – $4000 к концу года, как видим, его прогноз сбылся раньше.
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