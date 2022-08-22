"Кто больше, господа?": Медведев дал новый прогноз по цене на газ для Европы
Медведев назвал цену на газ в $2800 результатом "восхитительной комбинации политиков ЕС"
Нынешняя цена газа для ЕС в $2800 за тысячу кубометров — это результат "восхитительной комбинации европейских политиков". Так считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который дал новый прогноз по стоимости топлива.
"Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? $3000? $4000? Кто больше, господа?" — написал Медведев в телеграм-канале.
Напомним, ранее стало известно, что единственная рабочая турбина "Северного потока" будет остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. На фоне этих новостей растёт цена на газ: его стоимость в Европе уже превысила 2800 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта.
ТАСС / Алексей Никольский