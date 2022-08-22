"Кто больше, господа?": Медведев дал новый прогноз по цене на газ для Европы

Нынешняя цена газа для ЕС в $2800 за тысячу кубометров — это результат "восхитительной комбинации европейских политиков". Так считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который дал новый прогноз по стоимости топлива.

"Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? $3000? $4000? Кто больше, господа?" — написал Медведев в телеграм-канале.