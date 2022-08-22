Правительство РФ утвердило план развития туризма в стране до 2035 года

Правительство РФ разработало план по развитию туризма в стране до 2035 года, в него вошло более 65 мероприятий. Документ уже подписал председатель кабмина Михаил Мишустин, говорится на сайте ведомства.

"Создание современной инфраструктуры, продвижение качественного туристического продукта и повышение доступности поездок для всех жителей России — эти и другие задачи предстоит решить в рамках плана мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года", — указано в тексте.

Разработаны меры государственной поддержки отрасли, среди них финансирование региональных проектов в туризме, льготные кредиты для инвесторов, грантовая поддержка строительства гостиниц, помощь в развитии сельского и экотуризма. Кабмин продолжит и цифровизацию в этой сфере. Будет запущена единая система бронирования путёвок, и появятся новые сервисы на Национальном туристическом портале.