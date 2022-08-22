Люди, Путин и медведь: Россияне в День флага рассказали, с чем ассоциируют родную страну

Большинство россиян испытывают гордость и восхищение, когда видят триколор. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в День Государственного флага — 22 августа.

"Большинство россиян испытывают восхищение и гордость при виде государственного флага — 66%. Как и флаг, государственный герб и гимн России вызывают у наших сограждан преимущественно гордость и восхищение — 60% и 70% соответственно", — рассказали в центре.

Согласно результатам исследования, слово "Россия" вызывает приятные ассоциации у граждан страны. В топ-3 ассоциаций вошли государственные символы — 12%; народ, люди — 11%; Родина, дом — 10%. Кроме этого, по 7% респондентов назвали президента страны Владимира Путина и природу России, Байкал и берёзу. А для некоторых наша страна ассоциируется с медведем, мощью и мирным небом.

Россия чаще всего ассоциируется с домом и Родиной у россиян старшего возраста — 15%, а у молодёжи 18–24 лет чаще возникают ассоциации с народом, людьми — 14%, природой — 11% и главой государства Владимиром Путиным —10%.