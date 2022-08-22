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22 августа, 08:24

В России за сутки выявили 33 061 случай ковида

В России за сутки выявили 33 061 случай заражения коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также за сутки зафиксировано 57 летальных исходов, выздоровел 22 281 пациент.

При этом за неделю заболеваемость ковидом в стране увеличилась на 38,4%, а количество госпитализаций на 100 тысяч жителей — на 22,3%.

России предрекли скорый пик заболеваемости коронавирусом

России предрекли скорый пик заболеваемости коронавирусом

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вскоре может наступить всплеск заболеваемости ковидом, подобный тому, что был прошлой зимой. В связи с этим он напомнил о необходимости вакцинации.

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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Александра Вишнякова
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