В России за сутки выявили 33 061 случай ковида

В России за сутки выявили 33 061 случай заражения коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также за сутки зафиксировано 57 летальных исходов, выздоровел 22 281 пациент.

При этом за неделю заболеваемость ковидом в стране увеличилась на 38,4%, а количество госпитализаций на 100 тысяч жителей — на 22,3%.