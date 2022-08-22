В России за сутки выявили 33 061 случай ковида
В России за сутки выявили 33 061 случай заражения коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Также за сутки зафиксировано 57 летальных исходов, выздоровел 22 281 пациент.
При этом за неделю заболеваемость ковидом в стране увеличилась на 38,4%, а количество госпитализаций на 100 тысяч жителей — на 22,3%.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вскоре может наступить всплеск заболеваемости ковидом, подобный тому, что был прошлой зимой. В связи с этим он напомнил о необходимости вакцинации.
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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв