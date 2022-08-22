Обозвавший волонтёров "грязью" сын уральского депутата снялся с выборов

В Свердловской области сын депутата Думы Асбеста Егор Александрин снял свою кандидатуру с выборов после того, как в Сети появились кадры его ссоры с волонтёрами местного автоклуба. На видео 21-летний молодой человек называет добровольца и её коллег "грязью", а их машины — "вёдрами". При этом в отличие от волонтёров Александрин, по его мнению, является "человеком".

Ссора сына депутата Александрина с волонтёрами автоклуба. Видео © t.me / Евгений Куйвашев

"Александрин-младший к партии никакого отношения не имеет, свою кандидатуру с выборов снимает. Александрин-старший уходит с должности заместителя секретаря местного отделения по собственному желанию, он подал соответствующие документы в местный политсовет. Но он по-прежнему является нашим кандидатом на местных выборах в Асбесте", — сообщил РИА "Новости" представитель свердловского регионального отделения "Единой России" Максим Бестфатер.

Егор Александрин был зарегистрирован на выборах депутатов думы Асбестовского городского округа в качестве кандидата-самовыдвиженца. После того как в соцсетях показали хамское поведение молодого человека, инцидент прокомментировал губернатор области Евгений Куйвашев. В телеграм-канале он заявил, что Александрин-младший заслуживает только подзатыльников и ему не место в парламенте.

"Посмотрел нашумевший ролик с кандидатом-самовыдвиженцем в Думу Асбеста Егором Александриным, где он своих избирателей называет "грязью". Думаю, делать ему в думе нечего. Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников. Кажется, он вообще не понимает, зачем собирается стать депутатом и что он вообще-то должен защищать интересы людей, а не хамить им", — написал глава региона.