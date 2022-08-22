Новая книга Виктора Пелевина увидит свет до конца 2022 года
"Эксмо" анонсировало выход новой книги Виктора Пелевина до конца 2022 года
Новая книга российского писателя Виктора Пелевина появится на полках магазинов до конца 2022 года. Об этом сообщили в "Эксмо". Название и подробности издательство пока держит в секрете.
"В этом юбилейном для автора году издательство "Эксмо" и крупнейший сервис цифровых книг "Литрес" выпустят новую книгу Виктора Пелевина", — говорится в заявлении.
Пелевин — один из популярных современных авторов. Сборник рассказов "Синий фонарь" принёс ему премию "Малый Букер". Наиболее известные произведения писателя — "Чапаев и пустота" и "Generation П". Он не раз становился номинантом премии "Большая книга", но на церемонию не приходил. По словам Пелевина, он не любит публичность, поэтому не даёт интервью и избегает любых мероприятий.
Ранее Лайф писал, что телеканал "Рен-ТВ" при поддержке "НМГ-студии" приступил к съёмкам сериала "Библиотекарь" по мотивам культового одноимённого романа Михаила Елизарова, который в 2008 году получил премию "Русский Букер". Опубликованный в 2007 году "Библиотекарь" переведён на многие языки, он стал бестселлером во Франции, Италии, Великобритании, Японии, Китае и Сербии.