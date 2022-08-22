Новая книга Виктора Пелевина увидит свет до конца 2022 года

Новая книга российского писателя Виктора Пелевина появится на полках магазинов до конца 2022 года. Об этом сообщили в "Эксмо". Название и подробности издательство пока держит в секрете.

"В этом юбилейном для автора году издательство "Эксмо" и крупнейший сервис цифровых книг "Литрес" выпустят новую книгу Виктора Пелевина", — говорится в заявлении.

Пелевин — один из популярных современных авторов. Сборник рассказов "Синий фонарь" принёс ему премию "Малый Букер". Наиболее известные произведения писателя — "Чапаев и пустота" и "Generation П". Он не раз становился номинантом премии "Большая книга", но на церемонию не приходил. По словам Пелевина, он не любит публичность, поэтому не даёт интервью и избегает любых мероприятий.