Власти Херсонской области не исключили, что в День независимости Украины могут быть провокации со стороны Киева. Но как ТАСС рассказал замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, безопасность граждан в этот день будет на высшем уровне.

"День независимости Украины, как многие говорят, 30 лет независимости от здравого рассудка, в котором Украина в лице резидентов Запада ничего не сделала хорошего для людей. Ожидать от людей пакостей можно. Но у нас работает система безопасности. И мы сегодня — в преддверии этого непонятного праздника — не будем делать поспешных заявлений, но безопасность будет всегда на высоком уровне", — сообщил чиновник.

День независимости Украины отмечается 24 августа. Он учреждён в честь принятия Верховным Советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства в современном виде.