Стало известно о состоянии троих пострадавших в жутком ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Ульяновской области остаются в реанимации
Трое пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили РИА "Новости" в Минздраве региона.
"Пациенты переведены в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Е.М. Чучкалова. В настоящее время находятся в отделении реанимации, специалистами учреждения оказывается вся необходимая медицинская помощь", — уточнили в ведомстве.
Напомним, 21 августа в Ульяновской области у села Прасковьино грузовик выехал на встречку и врезался в микроавтобус, а затем в фуру. Общественный транспорт с двадцатью пассажирами оказался зажат и раздавлен двумя большегрузами. По последним данным, в ДТП под Ульяновском погибло 16 человек, трое госпитализированы. Предположительно, водителю грузовика стало плохо за рулём, в результате ДТП он погиб.