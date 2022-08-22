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22 августа, 08:04

Британская корпорация BBC отозвала лицензию на контент в России

Британская корпорация BBC сообщила, что отозвала лицензию на контент для российских пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо студии.

Как заметили киноманы, в некоторых российских онлайн-кинотеатрах стали недоступны полюбившиеся всем сериалы. Например, "Улица потрошителя", "Мисс Марпл", "Война и мир", "Гордость и предубеждение" и другие.

"Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей", — заявили в корпорации. Других деталей там не привели.

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Ранее Лайф сообщал, что американский актёр и режиссёр Стивен Сигал приехал в Донбасс, чтобы снять документальное кино о конфликте в регионе. Глава ДНР Денис Пушилин процитировал слова Сигала, которые тот произнёс при встрече: "98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были, поэтому мир не знает правду".

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"Война и мир" Режиссёр — Том Харпер, сценарист —
Эндрю Дэвис, Лев Толстой / "Кинопоиск"

Оксана Попова

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