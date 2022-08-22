Британская корпорация BBC отозвала лицензию на контент в России

Британская корпорация BBC сообщила, что отозвала лицензию на контент для российских пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо студии.

Как заметили киноманы, в некоторых российских онлайн-кинотеатрах стали недоступны полюбившиеся всем сериалы. Например, "Улица потрошителя", "Мисс Марпл", "Война и мир", "Гордость и предубеждение" и другие.

"Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей", — заявили в корпорации. Других деталей там не привели.