Независимо от того, как завершится конфликт на Украине, стратегически США потерпят поражение. Ранее американские президенты пытались разыграть "китайскую карту", чтобы изолировать СССР, а теперь российский лидер Владимир Путин будет сотрудничать с председателем КНР, разыгрывая свои карты для сдерживания глобального лидерства Америки. Об этом заявил журналист Рамон Маркс в статье для издания The National Interest.

"Независимо от того, как закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше. Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива. Россия также значительно расширила энергетический бизнес с Индией. Увеличение продаж российского ископаемого топлива в эту страну нанесёт ущерб усилиям США, Австралии и Японии по сближению с Дели", — написал Маркс.

По его мнению, в ближайшие годы связи между Москвой и Пекином будут крепнуть. Страны будут вкладываться в расширение маршрутов транспортировки нефти и газа, благодаря чему РФ станет основным поставщиком топлива КНР, а Пекин станет менее зависимым от Ближнего Востока, откуда ископаемые идут через уязвимые морские точки.

Маркс убеждён, что США перестали быть доминирующей мировой державой. На это, по словам обозревателя, повлияли и антироссийские санкции, эффект от которых бумерангом ударил по европейской экономике, вызвав инфляцию и серьёзный энергетический кризис.