Теннисист Рублёв впервые за два года выпал из топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв впервые за два года выпал из топ-10 лучших теннисистов мира. Это следует из свежеопубликованного рейтинга ATP.

В новой версии списка россиянин расположился на 11-м месте. Послужил тому целый ряд поражений, в том числе и на последнем турнире серии "Мастерс" в Цинциннати. В итоге с 8-го места он переместился на 11-е.