Теннисист Рублёв впервые за два года выпал из топ-10 рейтинга ATP
Российский теннисист Андрей Рублёв впервые за два года выпал из топ-10 лучших теннисистов мира. Это следует из свежеопубликованного рейтинга ATP.
В новой версии списка россиянин расположился на 11-м месте. Послужил тому целый ряд поражений, в том числе и на последнем турнире серии "Мастерс" в Цинциннати. В итоге с 8-го места он переместился на 11-е.
Лидером же рейтинга по-прежнему является другой россиянин — Даниил Медведев. В тройку сильнейших также вошли Александр Зверев из Германии и испанец Рафаэль Надаль.
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ТАСС / ZUMA / Scott Stuart