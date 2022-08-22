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22 августа, 08:21

Теннисист Рублёв впервые за два года выпал из топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв впервые за два года выпал из топ-10 лучших теннисистов мира. Это следует из свежеопубликованного рейтинга ATP.

В новой версии списка россиянин расположился на 11-м месте. Послужил тому целый ряд поражений, в том числе и на последнем турнире серии "Мастерс" в Цинциннати. В итоге с 8-го места он переместился на 11-е.

Рублёв уступил 96-й ракетке мира и остался без финала

Рублёв уступил 96-й ракетке мира и остался без финала

Лидером же рейтинга по-прежнему является другой россиянин — Даниил Медведев. В тройку сильнейших также вошли Александр Зверев из Германии и испанец Рафаэль Надаль.

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ТАСС / ZUMA / Scott Stuart

Шамиль Гаджиев

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