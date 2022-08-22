Российские космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днём флага

Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили соотечественников с Днём Государственного флага. Обращение опубликовано в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

Экипаж МКС-67 поздравляет с Днём Государственного флага РФ. Видео © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

"Флаг, герб и гимн — это важнейшие символы государства, которые подтверждают самостоятельность и суверенитет страны. Наш государственный флаг — бело-сине-красный триколор — олицетворяет собой великую историю и память предков, традиции и разнообразие народов нашей страны, устремление вместе созидать будущее", — сказал Матвеев с борта Международной космической станции.

Как заметил Корсаков, под бело-сине-красным флагом наша страна достигла выдающихся успехов в области научных открытий, культуры и спорта, в сфере государственного строительства, укрепив авторитет России как великой и независимой державы. Он пожелал, чтобы сердца россиян всегда были наполнены чувством гордости за символ, а Артемьев пожелал счастья, мира, успехов и благополучия.