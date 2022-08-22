В словах Зеленского о "последней черте" увидели оправдания за отказ от переговоров с РФ

Украинский президент Владимир Зеленский на самом деле не стремится заключить мир с Москвой, и потому его новое заявление о том, что предстоящий трибунал над бойцами ВСУ в ДНР станет "последней чертой", является попыткой объяснить, почему переговоры с Россией постоянно откладываются. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

"На самом деле это всё поводы. Зеленский вовсе не стремится к переговорам, он просто стремится объяснить какой-то части западного истеблишмента, почему он не идёт на переговоры. Скорее всего, он не идёт на переговоры не потому, что не хочет или считает их нецелесообразными, а по той простой причине, что ему не разрешают идти на переговоры те силы политические, которые этим конфликтом пытаются управлять", — сказал эксперт, добавив, что после этого дежурного заявления Зеленский, вероятно, придумает новый повод, чтобы оправдать нежелание проводить переговоры.

По мнению Безпалько, Запад не заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине перешёл в мирную стадию или чтобы Киев уступил Москве. Он ждёт, пока Россия потратит как можно больше денег, ресурсов и человеческих сил и, ослабев, станет более сговорчивой в глобальных переговорах.